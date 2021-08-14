Погода в Ижевске 14 августа: до +25°C и небольшой дождь

Утром возможен небольшой дождь Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 августа, суббота. «Комсомолка» расскажет вам прогноз погоды на день.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем температура воздуха поднимется до +25°. Будет пасмурно, утром возможен небольшой дождь. Ветер днем западный, до 3,5 м/с, вечером северо-западный, до 3 м/с.

Атмосферное давление достигнет максимальной отметки в 753 мм рт. ст. (ниже нормы). Луна растущая. Закат ожидается в 20:11.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

Напомним, что «Комсомолка» проводит конкурс «Самый красивый котенок Ижевска». Если у вас есть питомец в возрасте до года, участвуйте и выигрывайте призы. Присылайте фото своего котенка на kp@mgcentr.ru или в группу «ВКонтакте». Подробные правила участия в конкурсе можно прочитать здесь.

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