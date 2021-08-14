«Карантинную» партию вакцины «Спутник V» допустили к использованию в Удмуртии

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Партию вакцины от коронавируса «Спутник V», которую ранее поместили на карантин из-за подозрения на нарушение условий хранения, допустили к использованию в Удмуртии. Как сообщает региональный Минздрав со ссылкой на Республиканский консультативный центр профилактики, причина карантина была в неисправности одного из индикаторов термобокса – сам рефрижератор, как, оказалось, был исправен.

«Партия вакцины в 21 600 доз поступила в республику 6 августа в специальных термобоксах, которые поддерживают температуру минус 60°C. Рефрижераторы, в которых перевозится вакцина, оснащены специальными термоиндикаторами, раз в минуту считывающими температуру внутри машины. После поступления партии вакцины в Удмуртию была установлена неисправность одного из индикаторов, при этом остальные работали в штатном режиме и показывали температуру минус 60 градусов» - говорится в сообщении.

Партию поместили в карантин и запросили у производителя поминутную расшифровку данных индикаторов. Спустя неделю стало известно, что все требования по хранению были соблюдены. Вакцину допустили к использованию.

«Мы чрезвычайно внимательно и ответственно относимся к условиям хранения и перевозки вакцины. Все медорганизации в Удмуртии, проводящие вакцинацию, оснащены специальным оборудованием для хранения вакцины. В данной ситуации мы решили предпринять дополнительные меры безопасности, чтобы быть уверенными в том, что не было нарушений при перевозке», - приводит Минздрав слова зампредседателя Правительства Удмуртии Эльвиры Пинчук.

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