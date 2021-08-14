За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 213 человек

К сожалению, зафиксировано 12 смертей. Фото: Алена Селезнева

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 14 августа в Удмуртии выявлено 213 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 73 ребенка до 14 лет и 21 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 12 смертей.

190 человек выздоровели, их выписали.

5 472 человека находится в удовлетворительном состоянии, 1 331 - в состоянии средней степени тяжести, 287 – в тяжелом состоянии.

Всего на 14 августа в Удмуртии зарегистрировано 42 803 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 34 926 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 347 смертей.

Вакцинированы 320 730 жителей Удмуртии. Из них 243 765 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 9 167 человек.

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