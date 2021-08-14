Спасатели из Удмуртии помогают в тушении пожара в заповеднике Мордовии

Фото: МЧС Удмуртии

В Мордовии с 3 августа горит государственный природный заповедник имени П.Г. Смидовича, в ликвидации пожара принимают участие и спасатели из Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МЧС нашего региона, вчера, 13 августа, в Мордовию дополнительно направили две пожарные автоцистерны повышенной проходимости и 8 человек личного состава.

«Напомним, наши бойцы и техника выдвинулись для оказания помощи коллегам в ликвидации природного пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича. Всего от Удмуртии в работах по тушению природного пожара на территории Мордовии примут участие 45 огнеборцев и 6 единиц техники», - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что из-за аномальной жары и отсутствия дождей ликвидация пожара проходит в чрезвычайно сложных условиях. Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет. В тушении задействованы силы восьми регионов и авиация МЧС России.

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