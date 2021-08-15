На улице Советской в Ижевске делают искусственную неровность

Фото: Мария Хафизова

14 августа у остановки общественного транспорта «Магазин «Светлана» начали устанавливать искусственную неровность. Позднее там установят дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Ограничение максимальной скорости» (40км/ч) и «Искусственная неровность».

Ранее сообщали, что остановку «Магазин «Светлана» было решено перенести ближе к зонам регулирования. Также на этом участке установят специальные ограждения.

По данным Госавтоинспекции, за 2020 год здесь произошло четыре аварии, где четыре человека получили травмы.

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