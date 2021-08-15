Мемориальные доски установят на фасаде школы и жилого дома в Ижевске

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Мемориальную доску в память о вице-адмирале Военно-морского флота Валентине Старикове установят на школе №100. Ранее учреждению присвоили имя Героя Советского Союза, сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.

Когда началась Великая Отечественная война, Валентин Георгиевич Стариков был командиром подводной лодки «М-171». За годы войны подводная лодка под его командованием была в 29 боевых походах, потопила 14 вражеских транспортов и военных кораблей.

Также мемориальная доска в память о знаменитом оружейнике Иване Андреевиче Смирнове появится на фасаде жилого дома по адресу ул. В. Сивкова, 158. Иван Андреевич – кавалер орденов Ленина и Трудового Красного знамени, Почетный ветеран труда завода «Ижмаш».

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