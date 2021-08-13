Ижевский «Зенит» примет ЦСКА в матче Кубка России по футболу

«Армейцы» брали Кубок 7 раз в новейшей истории. Фото: vk.com/pfc_cska

Сегодня, 13 августа «Зенит-Ижевск» узнал соперников по групповому этапу Кубка России по футболу. По результатам жеребьевки в столицу Удмуртии приедут семикратный обладатель трофея московский «ЦСКА» и представитель ФНЛ-1 липецкий «Металлург».

В элитном групповом раунде команды сыграют между собой по одному разу, победитель группы выйдет в 1/8 финала. Согласно регламенту, представители ФНЛ-2, к которой относится и ижевский «Зенит», проведут оба матча дома.

Предварительно известно, что матч с «Металлургом» пройдет на стадионе «Купол» 25 или 26 августа. «Армейцев» ижевчане примут 22 или 23 сентября.

Напомним, команда из Ижевска прошла в элитный раунд, пройдя «Динамо» из Миасса.

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