Более 300 тысяч туристов посетили Удмуртию за первую половину 2021 года

Мельница в музее-заповеднике «Лудорвай». Фото: Сергей Грачев

За первые 6 месяцев 2021 года Удмуртию посетили 332, 2 тысячи человек. Для сравнения, за весь 2020 год республика приняла 362,3 тысячи туристов. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, из общего числа более 54 тысяч туристов пришлось на Музей-усадьбу П.И. Чайковского в Воткинске.

«Далее идут Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» - 27313 чел., Культурно-туристический центр «Усадьба Тол Бабая» - 23351 чел., а также Спортивный комплекс «Чекерил» - 16176 чел. и Туристический центр «Деревня «Хаски» - 13575 чел.», - говорится в сообщении.

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