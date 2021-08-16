В причинении смерти по неосторожности обвиняют водителя «КамАЗа» в Удмуртии

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13 августа в поселке Ува возбудили уголовное дело в отношении водителя «КамАЗа». Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности в результате наезда на 36-летнего пешехода.

«По данным следствия, 27 мая 2021 года на территории одного из предприятий в пос. Ува водитель автомобиля КАМАЗ в следствие нарушения правил техники безопасности и эксплуатации транспортных средств совершил наезд на пешехода - 36-летнего мужчину», - говорится в сообщении.

Пешеход был доставлен в больницу, где спустя короткое время скончался от полученных травм.

Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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