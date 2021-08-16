Название для нового 50-метрового бассейна выбирают в Ижевске

Недавно у строящегося бассейна был убран забор Фото: Александр Левченко

В официальном сообществе Минспорта Удмуртии «ВКонтакте» появился пост с голосованием. В нем жителям предлагается выбрать, какое название будет носить новый 50-метровый бассейн, который откроется совсем скоро.

«В голосовании, которое проходило в пабликах Главы Удмуртии Александра Бречалова, было несколько предложений. Больше всего голосов набрали: «Волна», «Зенит» и «Сила Воды», - говорится в сообщении.

На данный момент идет второй этап голосования, горожанам предлагается выбрать из трех названий. На данный момент лидирует «Волна». Отдать свой голос можно здесь; голосование скоро закроется.

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