Видео: более 7 тысяч кубометров отложений подняли со дна Увы в Удмуртии за неделю

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На реке Ува возле села Вавож в Удмуртии идут работы по расчистке русла. Как сообщает Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте», в этом году планируется расчистить около 4 км.

«На реке работает земснаряд – техническое судно, предназначенное для углубления и очистки водоемов от ила. Вместе с ним работают экскаваторы. В этом году мы планируем очистить русло Увы на участке протяженностью около 4 км. Это позволит улучшить экологическое состояние реки и благоприятно скажется на экосистеме района», - пишет глава региона.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

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