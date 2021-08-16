Последние новости Ижевска на утро 16 августа 2021 года: запах гари в городе и эвакуация наших школьников на Кубани

Фото: Анастасия Захарова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 16 августа. Синоптики обещают до 30°C, будет облачно с прояснениями, без дождей. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 16 августа 2021 года одной строкой:

Более 300 тысяч туристов посетили Удмуртию за первую половину 2021 года

Женщину в белом ищут в Ижевске

Спасатели из Удмуртии помогают в тушении пожара в заповеднике Мордовии

20-летний водитель без прав опрокинул машину в Ижевске

На улице Советской в Ижевске делают искусственную неровность

Мемориальные доски установят на фасаде школы и жилого дома в Ижевске

Команда Удмуртии победила во Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта

Перейдем к подробным новостям:

ИЖЕВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ С НЕСПОКОЙНОЙ КУБАНИ ЕДУТ ДОМОЙ

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

О катастрофической непогоде в Краснодарском крае знают, кажется, все. Там отдыхали и школьники из Ижевска. Подробнее

ЗАПАХ ГАРИ И ДЫМКА В ИЖЕВСКЕ

Фото: Анастасия Захарова

Как сообщили ижевчане, в городе появился весьма ощутимый запах и заметная дымка над городом. «Комсомолка» разобралась, с чем это может быть связано.

«СПУТНИК V» ВЫПУСТИЛИ ИЗ КАРАНТИНА

Фото: Сергей Грачев

Партию вакцины, которую неделю назад поставили в Удмуртию и поместили на карантин, наконец допустили к использованию. В чем была проблема – читайте здесь.

ТОП-5 БЛЮД ИЗ КАБАЧКОВ ОТ ИЖЕВЧАН

Фото: pexels.com

Оказывается, из кабачков получается отменное брауни. Подробнее – читайте по ссылке.