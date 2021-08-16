Последние новости Ижевска на утро 16 августа 2021 года: запах гари в городе и эвакуация наших школьников на Кубани

Фото: Анастасия Захарова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 16 августа. Синоптики обещают до 30°C, будет облачно с прояснениями, без дождей. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 16 августа 2021 года одной строкой:
Более 300 тысяч туристов посетили Удмуртию за первую половину 2021 года
Женщину в белом ищут в Ижевске
Спасатели из Удмуртии помогают в тушении пожара в заповеднике Мордовии
20-летний водитель без прав опрокинул машину в Ижевске
На улице Советской в Ижевске делают искусственную неровность
Мемориальные доски установят на фасаде школы и жилого дома в Ижевске
Команда Удмуртии победила во Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта
Перейдем к подробным новостям:
ИЖЕВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ С НЕСПОКОЙНОЙ КУБАНИ ЕДУТ ДОМОЙ
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
О катастрофической непогоде в Краснодарском крае знают, кажется, все. Там отдыхали и школьники из Ижевска. Подробнее
ЗАПАХ ГАРИ И ДЫМКА В ИЖЕВСКЕ
Фото: Анастасия Захарова
Как сообщили ижевчане, в городе появился весьма ощутимый запах и заметная дымка над городом. «Комсомолка» разобралась, с чем это может быть связано.
«СПУТНИК V» ВЫПУСТИЛИ ИЗ КАРАНТИНА
Фото: Сергей Грачев
Партию вакцины, которую неделю назад поставили в Удмуртию и поместили на карантин, наконец допустили к использованию. В чем была проблема – читайте здесь.
ТОП-5 БЛЮД ИЗ КАБАЧКОВ ОТ ИЖЕВЧАН
Фото: pexels.com
Оказывается, из кабачков получается отменное брауни. Подробнее – читайте по ссылке.