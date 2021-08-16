За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 213 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 16 августа в Удмуртии выявлено 213 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 40 детей до 14 лет и 31 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 12 смертей.

191 человек выздоровел, их выписали.

5 545 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 332 - в состоянии средней степени тяжести, 312 – в тяжелом состоянии.

Всего на 16 августа в Удмуртии зарегистрировано 43 230 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 35 231 человек выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 370 смертей.

Вакцинированы 320 730 жителей Удмуртии. Из них 243 765 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 9 167 человек.

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