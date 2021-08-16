Фотофакт: «московские» троллейбусы выехали на улицы Ижевска

Фото: пресс-служба ИжГЭТ

Сегодня, 16 августа, на улицы столицы Удмуртии впервые выедут поступившие из Москвы троллейбусы. Как сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ», сейчас водителям необходимо пройти стажировку.

Фото: пресс-служба ИжГЭТ

«Стажировка будет проходить без пассажиров, водители получат навыки для работы на новом типе подвижного состава», - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ИжГЭТ

На части троллейбусов уже проведены все регламентные работы - диагностика и ремонт переднего и заднего мостов, обслуживание тягового электродвигателя и замена напольного покрытия.

«Троллейбусы обрели свой дизайн в традиционных для Ижевска цветах – красном и белом», - пишет пресс-служба транспортной компании. – «После прохождения всех этапов подготовки «ИжГорЭлектроТранс» приступит к перевозке пассажиров на маршрутах города Ижевска».

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