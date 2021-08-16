Почти 2 миллиона рублей похитили у 20 жителей Удмуртии за выходные

Фото: Амир Закиров

За минувшие выходные 20 жителей Удмуртии перевели мошенникам 1 миллион 850 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по республике, возраст потерпевших – от 19 до 68 лет.

«Большинство заявлений в полицию поступило от жителей г. Ижевска. Кроме того, денежные средства были похищены с банковских счетов жителей г. Глазова, г. Сарапула, г. Можги и Завьяловского района», - говорится в сообщении.

Деньги похищали под следующими предлогами: защита от незаконных транзакций, оплата поездок на авто, покупка и продажа товаров в интернете.

Ведомство напоминает, что у банков есть вся необходимая информация для проведения каких-либо операций с вашими банковскими картами и счетами. Ни при каких обстоятельствах нельзя называть незнакомцам данные банковских карт. В случае звонка от «банковского сотрудника» стоит прекратить разговор.

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