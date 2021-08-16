ТЭЦ-1, подводная лодка и рыцарь: где найти 10 оригинальных граффити в Ижевске?

Своим стилем рыцарь напомнил нам британского художника Бэнкси (находится во внутреннем дворике СЦ «Гвоздь»).
Фото: Анастасия Михайлова
На улицах города нередко можно встретить нецензурные надписи. Они появляются на стенах зданий, транспорте, остановках общественного транспорта. Такие граффити относятся к вандализму, но в Ижевске есть и другие примеры, которые можно отнести к пусть и неформальному, но все же искусству. «Комсомолка» нашла 20 таких полотен, и в этой части покажет первый десяток из них.
У Центрального автовокзала
Интересно, в этих окнах когда-нибудь нарисуют «Ливерпульскую четверку»?
Фото: Анастасия Михайлова
Корабль из знаменитой песни группы «Битлз» спрятался на территории вокзала со стороны ул. Красноармейской. У граффити есть небольшая история: причудливые круглые окна напомнили его создателям желтую подводную лодку из одноименного мультфильма 1968 года. Пересмотрев его и вдохновившись ярким образом, художники нанесли рисунок на стену.
За Государственной филармонией
Необычное видение Удмуртии.
Фото: Анастасия Михайлова
Пройдя чуть дальше за филармонию, перед вами окажется ярко-желтая стена с сюрреалистичным рисунком. Здесь и композитор Петр Чайковский с граммофоном, который вырос у него из уха, и типичный ижевский вид на пруд с ТЭЦ-1, только в небе парят рыбы, а в углу притаились елка с игрушкой. Новогодний мотив нарисовали художники из Северной Столицы, а авторы граффити – художники из «Арт-Резиденции» – решили не убирать его из композиции.
На перекрестке ул. Карла Маркса – пер. Широкий
С момента нанесения рисунка его успели испортить трижды.
Фото: Анастасия Михайлова
В начале февраля 2019 года в Ижевске скончался известный артист Децл (Кирилл Толмацкий). Вскоре после его смерти на стене дома №275 появилось граффити с его портретом и надписью «Твори добро, бро». У рисунка непростая история – его портили в начале июля 2019 года и в конце того же месяца, а также в октябре 2020 года. Каждый раз его восстанавливали, и Децл продолжает «смотреть» на проезжающие мимо трамваи.
На ул. Буммашевской
Длинная коса напоминает девушку из сказки про Рапунцель.
Фото: Анастасия Михайлова
Недалеко от трамвайной остановки «Северный рынок» стоит обычное кирпичное здание центральной тепловой подстанции со сказочным мотивом: с верхнего окна башни «свисает» светлая коса принцессы, а внизу ее «охраняет» дракон. Композицию дополняют пышные фиолетовые цветы.
Рядом с этим драконом замедляется шаг – вдруг заметит нас?
Фото: Анастасия Михайлова
На здании школы кадетского движения
Граффити состоит из изображений солдата в военной форме и старых фотографий.
Фото: Анастасия Михайлова
У главного входа в школу на ул. Буммашевской, 50, в половину стены изображено патриотическое граффити, посвященное Великой Отечественной войне. На создание картины длиной 25 метров ушло полгода.
Объединяет композицию георгиевская лента.
Фото: Анастасия Михайлова
ЦТП на ул. Молодежной
Нематематический пример о том, как два целых создают одно целое.
Фото: Анастасия Михайлова
Еще один украшенный граффити центральный тепловой пункт находится на ул. Молодежной, 3а. Здесь художники изобразили пример: «1+1=1». Возможно, таким образом художник отметил седьмой студийный альбом музыкальной группы «Пилот», вышедший 18 сентября 2008 года.
На пр-те Калашникова
Прекрасный вид на вечерний собор и пруд.
Фото: Анастасия Михайлова
Следующий объект находится рядом, на перекрестке ул. Маслюкова и проспекта Калашникова. Здесь на будке электриков можно увидеть граффити «Энергия города». Художники изобразили знаковые улицы и здания Ижевска: знакомый вид на пруд и ТЭЦ-1, Невский и Свято-Михайловский соборы, ул. Карла Маркса.
На граффити изображены центральные улицы города.
Фото: Анастасия Михайлова
Большая часть отведена улице Карла Маркса.
Фото: Анастасия Михайлова
На здании ГКБ № 8 на ул. Софьи Ковалевской
Некоторые горожане прозвали эту девочку «повешенной».
Фото: Анастасия Михайлова
За поликлиникой по этому адресу можно встретить сразу два граффити: девочку в мыльных пузырях, чьи косы подняли голуби, и своеобразный рисунок инь и ян.
Эти и другие объекты были нарисованы в районе Культбазы в рамках фестиваля стрит-арта «Ижевская интервенция» в 2013 году. Портал IZHLIFE сохранил фотографии «свежих» граффити.
Древний символ, изображенный сложенный из отдельных осколков.
Фото: Анастасия Михайлова
На немецком доме по ул. Авангардной
Несмотря на наклеенные объявления и немного потрепанный вид, страус продолжает выглядеть представительно.
Фото: Анастасия Михайлова
На том же фестивале 2013 года появилось другое уличное изображение – страус на доме ул. Авангардной, 9. Сейчас уже нарисованную птицу скрывают кусты, а кладка на доме немного потрепалась, но страус до сих выглядит величественно.
Во внутреннем дворике ТЦ «Гвоздь»
Вместе рисунки разной стилистики создают цельную композицию.
Фото: Анастасия Михайлова
Необычное полотно ярких цветов расположилось за СЦ «Гвоздь» по ул. Удмуртской. На стене художники объединили изогнутое дерево, кота породы сфинкс и всевидящее око.
Яркие цвета преобразили серый внутренний двор строительного центра.
Фото: Анастасия Михайлова
Бонус: небольшое граффити с Петром Первым на территории гуманитарного лицея № 44
Надпись гласит: «Я не это имел в виду/ Я не этого хотел».
Фото: Анастасия Михайлова