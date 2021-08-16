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Общество16 августа 2021 10:02

ТЭЦ-1, подводная лодка и рыцарь: где найти 10 оригинальных граффити в Ижевске?

Покажем неформальные арт-объекты города
Анастасия Михайлова
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Своим стилем рыцарь напомнил нам британского художника Бэнкси (находится во внутреннем дворике СЦ «Гвоздь»).

Своим стилем рыцарь напомнил нам британского художника Бэнкси (находится во внутреннем дворике СЦ «Гвоздь»).

Фото: Анастасия Михайлова

На улицах города нередко можно встретить нецензурные надписи. Они появляются на стенах зданий, транспорте, остановках общественного транспорта. Такие граффити относятся к вандализму, но в Ижевске есть и другие примеры, которые можно отнести к пусть и неформальному, но все же искусству. «Комсомолка» нашла 20 таких полотен, и в этой части покажет первый десяток из них.

У Центрального автовокзала

Интересно, в этих окнах когда-нибудь нарисуют «Ливерпульскую четверку»?

Интересно, в этих окнах когда-нибудь нарисуют «Ливерпульскую четверку»?

Фото: Анастасия Михайлова

Корабль из знаменитой песни группы «Битлз» спрятался на территории вокзала со стороны ул. Красноармейской. У граффити есть небольшая история: причудливые круглые окна напомнили его создателям желтую подводную лодку из одноименного мультфильма 1968 года. Пересмотрев его и вдохновившись ярким образом, художники нанесли рисунок на стену.

За Государственной филармонией

Необычное видение Удмуртии.

Необычное видение Удмуртии.

Фото: Анастасия Михайлова

Пройдя чуть дальше за филармонию, перед вами окажется ярко-желтая стена с сюрреалистичным рисунком. Здесь и композитор Петр Чайковский с граммофоном, который вырос у него из уха, и типичный ижевский вид на пруд с ТЭЦ-1, только в небе парят рыбы, а в углу притаились елка с игрушкой. Новогодний мотив нарисовали художники из Северной Столицы, а авторы граффити – художники из «Арт-Резиденции» – решили не убирать его из композиции.

На перекрестке ул. Карла Маркса – пер. Широкий

С момента нанесения рисунка его успели испортить трижды.

С момента нанесения рисунка его успели испортить трижды.

Фото: Анастасия Михайлова

В начале февраля 2019 года в Ижевске скончался известный артист Децл (Кирилл Толмацкий). Вскоре после его смерти на стене дома №275 появилось граффити с его портретом и надписью «Твори добро, бро». У рисунка непростая история – его портили в начале июля 2019 года и в конце того же месяца, а также в октябре 2020 года. Каждый раз его восстанавливали, и Децл продолжает «смотреть» на проезжающие мимо трамваи.

На ул. Буммашевской

Длинная коса напоминает девушку из сказки про Рапунцель.

Длинная коса напоминает девушку из сказки про Рапунцель.

Фото: Анастасия Михайлова

Недалеко от трамвайной остановки «Северный рынок» стоит обычное кирпичное здание центральной тепловой подстанции со сказочным мотивом: с верхнего окна башни «свисает» светлая коса принцессы, а внизу ее «охраняет» дракон. Композицию дополняют пышные фиолетовые цветы.

Рядом с этим драконом замедляется шаг – вдруг заметит нас?

Рядом с этим драконом замедляется шаг – вдруг заметит нас?

Фото: Анастасия Михайлова

На здании школы кадетского движения

Граффити состоит из изображений солдата в военной форме и старых фотографий.

Граффити состоит из изображений солдата в военной форме и старых фотографий.

Фото: Анастасия Михайлова

У главного входа в школу на ул. Буммашевской, 50, в половину стены изображено патриотическое граффити, посвященное Великой Отечественной войне. На создание картины длиной 25 метров ушло полгода.

Объединяет композицию георгиевская лента.

Объединяет композицию георгиевская лента.

Фото: Анастасия Михайлова

ЦТП на ул. Молодежной

Нематематический пример о том, как два целых создают одно целое.

Нематематический пример о том, как два целых создают одно целое.

Фото: Анастасия Михайлова

Еще один украшенный граффити центральный тепловой пункт находится на ул. Молодежной, 3а. Здесь художники изобразили пример: «1+1=1». Возможно, таким образом художник отметил седьмой студийный альбом музыкальной группы «Пилот», вышедший 18 сентября 2008 года.

На пр-те Калашникова

Прекрасный вид на вечерний собор и пруд.

Прекрасный вид на вечерний собор и пруд.

Фото: Анастасия Михайлова

Следующий объект находится рядом, на перекрестке ул. Маслюкова и проспекта Калашникова. Здесь на будке электриков можно увидеть граффити «Энергия города». Художники изобразили знаковые улицы и здания Ижевска: знакомый вид на пруд и ТЭЦ-1, Невский и Свято-Михайловский соборы, ул. Карла Маркса.

На граффити изображены центральные улицы города.

На граффити изображены центральные улицы города.

Фото: Анастасия Михайлова

Большая часть отведена улице Карла Маркса.

Большая часть отведена улице Карла Маркса.

Фото: Анастасия Михайлова

На здании ГКБ № 8 на ул. Софьи Ковалевской

Некоторые горожане прозвали эту девочку «повешенной».

Некоторые горожане прозвали эту девочку «повешенной».

Фото: Анастасия Михайлова

За поликлиникой по этому адресу можно встретить сразу два граффити: девочку в мыльных пузырях, чьи косы подняли голуби, и своеобразный рисунок инь и ян.

Эти и другие объекты были нарисованы в районе Культбазы в рамках фестиваля стрит-арта «Ижевская интервенция» в 2013 году. Портал IZHLIFE сохранил фотографии «свежих» граффити.

Древний символ, изображенный сложенный из отдельных осколков.

Древний символ, изображенный сложенный из отдельных осколков.

Фото: Анастасия Михайлова

На немецком доме по ул. Авангардной

Несмотря на наклеенные объявления и немного потрепанный вид, страус продолжает выглядеть представительно.

Несмотря на наклеенные объявления и немного потрепанный вид, страус продолжает выглядеть представительно.

Фото: Анастасия Михайлова

На том же фестивале 2013 года появилось другое уличное изображение – страус на доме ул. Авангардной, 9. Сейчас уже нарисованную птицу скрывают кусты, а кладка на доме немного потрепалась, но страус до сих выглядит величественно.

Во внутреннем дворике ТЦ «Гвоздь»

Вместе рисунки разной стилистики создают цельную композицию.

Вместе рисунки разной стилистики создают цельную композицию.

Фото: Анастасия Михайлова

Необычное полотно ярких цветов расположилось за СЦ «Гвоздь» по ул. Удмуртской. На стене художники объединили изогнутое дерево, кота породы сфинкс и всевидящее око.

Яркие цвета преобразили серый внутренний двор строительного центра.

Яркие цвета преобразили серый внутренний двор строительного центра.

Фото: Анастасия Михайлова

Бонус: небольшое граффити с Петром Первым на территории гуманитарного лицея № 44

Надпись гласит: «Я не это имел в виду/ Я не этого хотел».

Надпись гласит: «Я не это имел в виду/ Я не этого хотел».

Фото: Анастасия Михайлова

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