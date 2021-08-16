ТЭЦ-1, подводная лодка и рыцарь: где найти 10 оригинальных граффити в Ижевске?

Своим стилем рыцарь напомнил нам британского художника Бэнкси (находится во внутреннем дворике СЦ «Гвоздь»). Фото: Анастасия Михайлова

На улицах города нередко можно встретить нецензурные надписи. Они появляются на стенах зданий, транспорте, остановках общественного транспорта. Такие граффити относятся к вандализму, но в Ижевске есть и другие примеры, которые можно отнести к пусть и неформальному, но все же искусству. «Комсомолка» нашла 20 таких полотен, и в этой части покажет первый десяток из них.

У Центрального автовокзала

Интересно, в этих окнах когда-нибудь нарисуют «Ливерпульскую четверку»? Фото: Анастасия Михайлова

Корабль из знаменитой песни группы «Битлз» спрятался на территории вокзала со стороны ул. Красноармейской. У граффити есть небольшая история: причудливые круглые окна напомнили его создателям желтую подводную лодку из одноименного мультфильма 1968 года. Пересмотрев его и вдохновившись ярким образом, художники нанесли рисунок на стену.

За Государственной филармонией

Необычное видение Удмуртии. Фото: Анастасия Михайлова

Пройдя чуть дальше за филармонию, перед вами окажется ярко-желтая стена с сюрреалистичным рисунком. Здесь и композитор Петр Чайковский с граммофоном, который вырос у него из уха, и типичный ижевский вид на пруд с ТЭЦ-1, только в небе парят рыбы, а в углу притаились елка с игрушкой. Новогодний мотив нарисовали художники из Северной Столицы, а авторы граффити – художники из «Арт-Резиденции» – решили не убирать его из композиции.

На перекрестке ул. Карла Маркса – пер. Широкий

С момента нанесения рисунка его успели испортить трижды. Фото: Анастасия Михайлова

В начале февраля 2019 года в Ижевске скончался известный артист Децл (Кирилл Толмацкий). Вскоре после его смерти на стене дома №275 появилось граффити с его портретом и надписью «Твори добро, бро». У рисунка непростая история – его портили в начале июля 2019 года и в конце того же месяца, а также в октябре 2020 года. Каждый раз его восстанавливали, и Децл продолжает «смотреть» на проезжающие мимо трамваи.

На ул. Буммашевской

Длинная коса напоминает девушку из сказки про Рапунцель. Фото: Анастасия Михайлова

Недалеко от трамвайной остановки «Северный рынок» стоит обычное кирпичное здание центральной тепловой подстанции со сказочным мотивом: с верхнего окна башни «свисает» светлая коса принцессы, а внизу ее «охраняет» дракон. Композицию дополняют пышные фиолетовые цветы.

Рядом с этим драконом замедляется шаг – вдруг заметит нас? Фото: Анастасия Михайлова

На здании школы кадетского движения

Граффити состоит из изображений солдата в военной форме и старых фотографий. Фото: Анастасия Михайлова

У главного входа в школу на ул. Буммашевской, 50, в половину стены изображено патриотическое граффити, посвященное Великой Отечественной войне. На создание картины длиной 25 метров ушло полгода.

Объединяет композицию георгиевская лента. Фото: Анастасия Михайлова

ЦТП на ул. Молодежной

Нематематический пример о том, как два целых создают одно целое. Фото: Анастасия Михайлова

Еще один украшенный граффити центральный тепловой пункт находится на ул. Молодежной, 3а. Здесь художники изобразили пример: «1+1=1». Возможно, таким образом художник отметил седьмой студийный альбом музыкальной группы «Пилот», вышедший 18 сентября 2008 года.

На пр-те Калашникова

Прекрасный вид на вечерний собор и пруд. Фото: Анастасия Михайлова

Следующий объект находится рядом, на перекрестке ул. Маслюкова и проспекта Калашникова. Здесь на будке электриков можно увидеть граффити «Энергия города». Художники изобразили знаковые улицы и здания Ижевска: знакомый вид на пруд и ТЭЦ-1, Невский и Свято-Михайловский соборы, ул. Карла Маркса.

На граффити изображены центральные улицы города. Фото: Анастасия Михайлова

Большая часть отведена улице Карла Маркса. Фото: Анастасия Михайлова

На здании ГКБ № 8 на ул. Софьи Ковалевской

Некоторые горожане прозвали эту девочку «повешенной». Фото: Анастасия Михайлова

За поликлиникой по этому адресу можно встретить сразу два граффити: девочку в мыльных пузырях, чьи косы подняли голуби, и своеобразный рисунок инь и ян.

Эти и другие объекты были нарисованы в районе Культбазы в рамках фестиваля стрит-арта «Ижевская интервенция» в 2013 году. Портал IZHLIFE сохранил фотографии «свежих» граффити.

Древний символ, изображенный сложенный из отдельных осколков. Фото: Анастасия Михайлова

На немецком доме по ул. Авангардной

Несмотря на наклеенные объявления и немного потрепанный вид, страус продолжает выглядеть представительно. Фото: Анастасия Михайлова

На том же фестивале 2013 года появилось другое уличное изображение – страус на доме ул. Авангардной, 9. Сейчас уже нарисованную птицу скрывают кусты, а кладка на доме немного потрепалась, но страус до сих выглядит величественно.

Во внутреннем дворике ТЦ «Гвоздь»

Вместе рисунки разной стилистики создают цельную композицию. Фото: Анастасия Михайлова

Необычное полотно ярких цветов расположилось за СЦ «Гвоздь» по ул. Удмуртской. На стене художники объединили изогнутое дерево, кота породы сфинкс и всевидящее око.

Яркие цвета преобразили серый внутренний двор строительного центра. Фото: Анастасия Михайлова

Бонус: небольшое граффити с Петром Первым на территории гуманитарного лицея № 44