Браконьера в Удмуртии подозревают в попытке дать взятку полицейскому

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В поселке Балезино Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Кезского района, занимавшегося незаконной вырубкой леса. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по республике, он хотел уйти от уголовной ответственности, заплатив полицейскому 50 тысяч рублей.

«По данным следствия, 11 августа 2021 года сотрудники ГИБДД остановили грузовой автомобиль, в котором перевозились спиленные стволы деревьев без сопроводительных документов. Для разбирательства по факту незаконной вырубки зеленых насаждений на место выехали сотрудники полиции. Во время дачи объяснений полицейскому мужчина, заготовивший древесину, предложил заплатить за освобождение от уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Полицейский объяснил мужчине, что его предложение неприемлемо, поскольку является предложением взятки должностному лицу. Однако подозреваемый не оставил попыток уйти от наказания. В один из следующих дней, узнав об окончании проверки и потенциальном возбуждении уголовного дела, он заявился в служебный кабинет сотрудника полиции.

«Во время рукопожатия [подозреваемый] вложил полицейскому в руку сверток с деньгами в сумме 50 тыс. руб., после чего был задержан полицейскими», - сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («покушение на дачу взятки») Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и подозреваемый. Организована очная ставка. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 1,5 миллионов рублей либо лишения свободы на срок до 8 лет.

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