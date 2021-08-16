11,4 млн рублей суммарно получат призеры и победители Олимпиады из Удмуртии

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Утверждены размеры денежных вознаграждений для российских спортсменов, которые стали призерами или победителями Олимпиады в Токио. Соответствующее распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина опубликовано на официальном сайте кабмина.

Согласно документу, за золото олимпиец получит 4 млн рублей, за серебро – 2,5 млн рублей, а за бронзу – 1,7 млн. рублей.

Напомним, от Удмуртии на Олимпиаде в Токио выступали 4 спортсмена. Наши олимпийцы могут рассчитывать суммарно на 11,4 млн рублей: завоевавшие золото гимнаст Давид Белявский и боксер Альберт Батыргазиев получат по 4 миллиона, а двукратный бронзовый призер в стрельбе Юлия Каримова – 3,5 миллиона рублей. Велосипедист Антон Синцов остался без олимпийских наград.

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