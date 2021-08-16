В Удмуртии спасли заблудившуюся в походе за грибами бабушку 1938 года рождения

Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

В Удмуртии нашли заблудившуюся пожилую женщину 1938 года рождения. Как сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18», к походу за грибами бабушка тщательно подготовилась – это, вкупе с правильным поведением и соблюдением правил безопасности, и спасло ее от долгих скитаний по лесу.

«Бабушка 1938 года рождения, ранним утром решив отправится в лес за грибами, очень серьёзно подготовилась. Надела светлую одежду, зарядила сотовый телефон, взяла с собой запас воды и как только поняла, что не может сориентироваться, позвонила спасателям», - говорится в сообщении.

Спасать бабушку, держа с ней постоянную связь, выдвинулись спасатели и экипаж ПСО «Регион 18». Следуя указаниям спасателей, женщина вышла к ним на тропинку.

Спасатели напоминают, что перед выходом в лес необходимо сообщить близким или друзьям подробную информацию о том, куда вы пошли и когда планируете вернуться. Важно надеть яркую одежду, взять с собой полностью заряженный мобильный телефон, запас воды, продуктов и необходимые медикаменты.

«Это тот минимум, который необходимо предпринять, что бы ваш поход в лес стал безопасным», - подводит итог пресс-служба.

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