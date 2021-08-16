Сотрудник учебного заведения в Ижевске подозревается в краже 7 ноутбуков

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В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника службы материально-технического обеспечения одного из учебных заведений города. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, он подозревается в краже у коммерческой компании 7 ноутбуков на общую сумму 540 400 рублей.

«По данным следствия, в период с 15 по 22 июня 2021 года подозреваемый с использованием своего служебного положения путем обмана похитил принадлежащие коммерческой организации 7 ноутбуков общей стоимостью 540 400 рублей, якобы намереваясь приобрести их для нужд образовательного учреждения», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст.159 УК РФ («мошенничество в крупном размере»). В рамках расследования было осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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