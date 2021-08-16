В Удмуртии 19-летний водитель кроссовера насмерть сбил человека

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 15 августа, в поселке Ува произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 22:00 напротив дома №6А по ул. Станционной 19-летний водитель автомобиля Hyundai Creta сбил 49-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода без световозвращающих элементов на одежде. Переход находился в зоне видимости пешехода.

«В результате ДТП пешеход получил смертельную травму. Проводится расследование», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что двигаться вдоль проезжей части следует по тротуарам или пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии – по обочинам. При движении вне населенных пунктов в темное время суток пешеход обязан иметь световозвращающие знаки на одежде.

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