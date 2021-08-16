Удмуртия – одна из худших в рейтинге употребления наркотиков и алкоголя

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Удмуртия находится внизу рейтинга употребления алкоголя и наркотиков (чем ниже, тем хуже ситуация), сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на исследование фонда «Нужна помощь».

«Кроме Удмуртии в рейтинге с худшим показателем оказались Сахалинская, Амурская, Курганская области, а также республики Тыва и Коми», — говорится в сообщении.

Во всех этих регионах, но не в Удмуртии, отмечается высокая смертность от случайных отравлений алкоголем и наркотиками.

На вершине рейтинга находятся регионы Северного Кавказа: Дагестан, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Краснодарский край и Северная Осетия.

Рейтинг составлялся на основе четырех показателей: потребление алкоголя, доля преступлений в состоянии алкогольного опьянения, заболеваемость наркологическими расстройствами и смертность от случайных отравлений. Все данные получали из официальных источников.

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