Интернет-магазин по продаже наркотиков закрыли в Ижевске

Фото: УМВД по Удмуртии

В лесополосе на улице Воткинское шоссе сотрудники УНК МВД по республике совместно с сотрудниками спецподразделения «Гром» задержали двух нигде неработающих ижевчан 2001 и 2003 года рождения. Как сообщает пресс-служба УМВД по региону, при личном досмотре у них нашли и изъяли 50 свертков с синтетическими наркотиками.

«Установлено, что задержанные являлись закладчиками интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. В ходе дальнейших мероприятий сотрудники УНК задержали оператора данного магазина – 18-летнего неработающего жителя г. Ижевска», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»). Подозреваемых поместили в СИЗО, сейчас устанавливаются дополнительные факты их преступной деятельности.

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