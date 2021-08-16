Спасатели из Удмуртии тушат пожар в Мордовии в две смены

Фото: МЧС по Удмуртии

Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Удмуртии продолжает участвовать в тушении природного пожара в Мордовии. Как сообщает пресс-служба ведомства, наши пожарные работают в две смены.

Фото: МЧС по Удмуртии

Фото: МЧС по Удмуртии

«Группировка распределена на 2 смены: пока первая тушит пожар в выделенном квартале, вторая находится в лагере, на следующие сутки меняются. Стоит жаркая погода, порывистый ветер также усложняет обстановку. Огонь распространяется по лесной подстилке, выгорают корни деревьев, что может привести к их падению. Мы внимательно следим за безопасностью», - передает пресс-служба слова заместителя начальника специализированной пожарно-спасательной части Дмитрия Глебова.

Фото: МЧС по Удмуртии

Ведомство напоминает, что в Мордовию отправились 45 человек личного состава и 6 единиц техники.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Карта грибных мест Удмуртии 2021: где искать красноголовики, подберезовики и маслята

Интернет-магазин по продаже наркотиков закрыли в Ижевске