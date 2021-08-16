Мобильные пункты вакцинации для сотрудников образовательных учреждений открылись в Ижевске

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Перед началом учебного года в столице Удмуртии организовали вакцинацию сотрудников образовательных учреждений города. Как сообщается на официальном сайте Ижевска, с этой целью на базе районных администраций развернуты мобильные пункты.

«Поставить прививку могут все желающие сотрудники - каждую пятницу с 9:00 до 13:00», - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 16 августа в Удмуртии хотя бы одним компонентом вакцины от ковида привито 320 730 человек. Из них 243 765 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 9 167 человек.

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