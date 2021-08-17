За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 215 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 17 августа в Удмуртии выявлено 215 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 19 детей до 14 лет и 27 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 12 смертей.

174 человека выздоровели, их выписали.

5 581 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 333 - в состоянии средней степени тяжести, 304 – в тяжелом состоянии.

Всего на 17 августа в Удмуртии зарегистрировано 43 445 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 35 405 человек выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 382 смерти.

Вакцинированы 322 420 жителей Удмуртии. Из них 248 744 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получил 10 481 человек.

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