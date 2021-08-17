Последние новости Ижевска на утро 17 августа 2021 года: «московские» троллейбусы в городе и жара до +35 °С

Жара вновь пришла в Удмуртию
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 17 августа. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет о главных новостях города и республики.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
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А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ
Опять жара?
Конец лета обещает быть аномально жарким
Фото: Амир Закиров
Да. Синоптики Удмуртского гидрометцентра предупреждают: с 19 августа ожидается заток жаркого тропического воздуха, что может повысить температурный фон до +35 °С. Подробнее.
«Москвичи» в Ижевске
Сейчас водители проходят стажировку Фото: пресс-служба ИжГЭТ
На улицах города можно встретить троллейбусы, которые приехали к нам из Москвы. Когда на них можно будет проехать – подробнее.
Возвращение детей
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Из-за бушующей погоды в Краснодарском крае школьников из Ижевска пришлось эвакуировать из лагеря. Подробнее.
Кража ноутбуков
Возбуждено уголовное дело
Фото: pexels.com
Сотрудник одного учебного заведения Ижевска подозревается в краже 7 ноутбуков на общую сумму 540 400 рублей. Подробнее.
Сбил насмерть
Проводится расследование
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
В Удмуртии 19-летний водитель кроссовера насмерть сбил человека. Как можно было избежать трагедии – подробнее.
Грибное место
Карта грибных мест Удмуртии 2021
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Сезон «тихой охоты» продолжается. Опытные грибники Удмуртии поделились с «Комсомолкой» любимыми местами сбора красноголовиков, подберезовиков и маслят. Подробнее.
Дракон, рыцарь и принцесса
10 оригинальных граффити в Ижевске: часть 1
Фото: Анастасия Михайлова
Где в Ижевске найти дракона, рыцаря, принцессу и ТЭЦ-1? Расскажем и покажем в нашей подборке граффити – подробнее.
Желаем отличного дня!