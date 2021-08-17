Последние новости Ижевска на утро 17 августа 2021 года: «московские» троллейбусы в городе и жара до +35 °С

Жара вновь пришла в Удмуртию Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 17 августа. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет о главных новостях города и республики.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- В причинении смерти по неосторожности обвиняют водителя «КамАЗа» в Удмуртии

- Название для нового 50-метрового бассейна выбирают в Ижевске

- Видео: более 7 тысяч кубометров отложений подняли со дна Увы в Удмуртии за неделю

- За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 213 человек

- 11,4 млн рублей суммарно получат призеры и победители Олимпиады из Удмуртии

- Почти 2 миллиона рублей похитили у 20 жителей Удмуртии за выходные

- Браконьера в Удмуртии подозревают в попытке дать взятку полицейскому

- В Удмуртии спасли заблудившуюся в походе за грибами бабушку 1938 года рождения

- Удмуртия – одна из худших в рейтинге употребления наркотиков и алкоголя

- Карта распространения коронавируса на 16 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

- Интернет-магазин по продаже наркотиков закрыли в Ижевске

- Спасатели из Удмуртии тушат пожар в Мордовии в две смены

- Мобильные пункты вакцинации для сотрудников образовательных учреждений открылись в Ижевске

- Гороскоп на 17 августа для ижевчан: у Близнецов разрушатся планы, а Рыбам стоит быть эгоистичнее

- Когда от ижевчан отстанут клещи, ужесточение масочного режима в Удмуртии и эвакуация детей на Кубани

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Опять жара?

Конец лета обещает быть аномально жарким Фото: Амир Закиров

Да. Синоптики Удмуртского гидрометцентра предупреждают: с 19 августа ожидается заток жаркого тропического воздуха, что может повысить температурный фон до +35 °С. Подробнее.

«Москвичи» в Ижевске

Сейчас водители проходят стажировку Фото: пресс-служба ИжГЭТ

На улицах города можно встретить троллейбусы, которые приехали к нам из Москвы. Когда на них можно будет проехать – подробнее.

Возвращение детей

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Из-за бушующей погоды в Краснодарском крае школьников из Ижевска пришлось эвакуировать из лагеря. Подробнее.

Кража ноутбуков

Возбуждено уголовное дело Фото: pexels.com

Сотрудник одного учебного заведения Ижевска подозревается в краже 7 ноутбуков на общую сумму 540 400 рублей. Подробнее.

Сбил насмерть

Проводится расследование Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В Удмуртии 19-летний водитель кроссовера насмерть сбил человека. Как можно было избежать трагедии – подробнее.

Грибное место

Карта грибных мест Удмуртии 2021 Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сезон «тихой охоты» продолжается. Опытные грибники Удмуртии поделились с «Комсомолкой» любимыми местами сбора красноголовиков, подберезовиков и маслят. Подробнее.

Дракон, рыцарь и принцесса

10 оригинальных граффити в Ижевске: часть 1 Фото: Анастасия Михайлова

Где в Ижевске найти дракона, рыцаря, принцессу и ТЭЦ-1? Расскажем и покажем в нашей подборке граффити – подробнее.

Желаем отличного дня!