Субсидии и помощь соседей: план по снижению ущерба от почвенной засухи утвердили в Удмуртии

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В Удмуртии оценили ущерб, который был нанесен полям региона вследствие аномальной жары и почвенной засухи – прямые затраты составили 2 568,8 млн рублей, пострадали посевы на площади 73,6 тыс. га (24% от общей посевной площади). Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, республика планирует просить помощи как у федерального центра, так и у соседних регионов.

«Направлены письма в соседние регионы по оказанию помощи в предоставлении земельных участков для заготовки или поставки кормов, на сегодня есть предложения с Кировской области, информация доведена до хозяйств. [Также] направлено письмо в Правительство РФ об оказании помощи на возмещение хозяйствам части затрат, связанных с гибелью урожая сельхозкультур в результате воздействия почвенной засухи», - говорится в сообщении.

Кроме того, хозяйствам планируют предоставить 2 новых вида субсидий: на возмещение затрат на производство и реализацию зерна и на развитие семеноводства. На первый вид субсидий 129 млн рублей выделил федеральный центр, на второй 9,63 млн рублей направила республика.

«Также Минсельхозом России внесены изменения в предоставление субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур – теперь главным критерием является прирост производства рапса к предыдущему году. Общая сумма поддержки по этому направлению составит 19 млн. руб.», - сообщает пресс-служба.

С 26 июля по 30 августа принимаются заявки на возмещение части затрат, связанных с мелиорацией сельхозземель, с 22 июня по 1 октября – на выращивание картофеля, овощей открытого грунта и льна-долгунца в рамках «компенсирующей» субсидии.

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