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Происшествия17 августа 2021 10:03

26 августа будут судить экс-министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба

Мера пресечения оставлена без изменений
Дмитрий Коренев
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Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске назначена дата судебного заседания по делу бывшего министра строительства Удмуртии и экс-гендиректора ГУП «ТПО ЖКХ УР» Ивана Ястреба. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона, суд состоится 26 августа.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении него оставили без изменения», — говорится в сообщении.

Напомним, Ястреба заключили под стражу на два месяца в ноябре 2020 года за получение взяток в особо крупном размере. После этого срок ареста несколько раз продлевали. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве, одном факте получения взятки в крупном размере и в двух фактах получения взятки в крупном размере через посредника.

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