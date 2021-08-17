Власти отказались от строительства крематория под Ижевском

Фото: МО «Италмасовское», vk.com/club167418684

12 августа в МО «Италмасовское» в Удмуртии состоялось заседание рабочей группы, в ходе которого было решено отказаться от строительства крематория на территории муниципального образования. Как сообщается в официальной группе МО во «ВКонтакте», для реализации проекта, который вызвал возмущение местных жителей, будут искать другую площадку.

«По итогам проведенных встреч с жителями починка Успенский, Вожойский, деревни Новокварсинское, Банное, села Италмас и основываясь на мнение жителей, рабочая группа вынесла решение о поиске другой более оптимальной площадки для возможной реализации инвестиционного проекта», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что будет расторгнут договор об аренде земли под строительство комплекса по переработке битумных отходов.

Напомним, ранее участок площадью 43,66 тыс. кв. м под строительство крематория предоставили в аренду власти Удмуртии.

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