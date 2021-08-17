Жителя Удмуртии подозревают в изнасиловании 71-летней односельчанки

Фото: Сергей Грачев

В Глазове расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего жителя Юкаменского района. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, его подозревают в изнасиловании 71-летней односельчанки.

«По данным следствия, накануне случившегося, 13 августа текущего года подозреваемый пришел в дом 71-летней односельчанки и ее сына, где совместно с ними стал употреблять спиртные напитки. Около 21 часа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый ударил хозяйку дома несколько раз по лицу, после чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», -говорится в сообщении.

Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера»). Произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемого задержали, готовятся материалы для предъявления ему обвинения, решается вопрос о мере пресечения.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Субсидии и помощь соседей: план по снижению ущерба от почвенной засухи утвердили в Удмуртии

Власти отказались от строительства крематория под Ижевском