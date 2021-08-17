Восемь золотых медалей завоевали спортсмены из Удмуртии на международном турнире по Джиу-джитсу

Фото: Минспорт УР

14 августа в Казани прошли международные соревнования по Джиу-джитсу AJP KAZAN INTERNATIONAL PRO, в которых участвовали 250 спортсменов из 4 стран. Удмуртию представляла команда из Воткинска (Академия единоборств «VICTORY TEAM»). Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, суммарно наши спортсмены завоевали 21 медаль.

«По итогам турнира воткинским спортсменам удалось показать хорошую борьбу и составить серьезную конкуренцию крупным командам завоевав 8 золотых медалей, 10 серебряных и 3 бронзовых», - пишет пресс-служба.

В категории KIDS and JUVENILE («Дети и несовершеннолетние) команда заняла первое место, а в категории BEST TEAM («Лучшая команда») спортсмены из Воткинска взяли бронзу.

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