Дух бани разозлился на ижевчанку и обжег ей ногу

Фото: Сергей Грачев

Многие верят, что в жилище человека обитают потусторонние силы. Чаще всего они оберегают нас, но стоит нарушить их правила – жди беды. Так и очередная героиня проекта «Мистический Ижевск» Мария убедилась, что в ее бане живет дух. В основном семья уживается с ним мирно, но один раз хозяин бани сильно напугал девушку. Она поделилась с нами своей историей.

Оставляли мочалку для духа

В семье Марии всегда верили в мистическое. Мама девушки соблюдала все приметы. Она же приучила дочку, что после полуночи наступает магическое время пробуждения духов.

Когда Маше было 15 лет, ее семья переехала в частный дом в Восточном поселке. Там у них появилась не только земля, но и собственная баня. Мама Марии утверждала, что у нее есть хозяин – банник, живущий в этом месте и охраняющий границу между «чистым» и «нечистым». Поэтому в семье были правила мытья, которые все соблюдали: после 12 часов ночи туда заходить не стоило.

Несмотря на негласный запрет, иногда баню топили слишком поздно, и ее посещение растягивалось. В такие ночи после того как все помылись, в баню вновь шла мама Маши: обращаясь к баннику, она произносила слова на удмуртском, оставляла ему чистую мочалку и воду.

Наверное, именно поэтому дух и люди жили дружно и никак не мешали друг другу. Пока не произошел один случай…

Почувствовала ожог

Маше исполнилось 17 лет. Подростковый возраст давал о себе знать: девушка была той еще бунтаркой и начала «забивать» на запреты. Однажды она поздно вернулась домой и решила помыться в два часа ночи, несмотря на заботу семьи о спокойствии банника.

Девушка открыла дверь, спокойно зашла в баню и затопила печку. Пока та набирала жар, Мария села на полати и стала думать о своем.

Вдруг в помещении послышался скрип, из печки стал доноситься гул, а самое страшное – на стене промелькнула тень, будто кто-то быстро пробежал, стараясь остаться незамеченным.

«Таких шумов в нашей бане я никогда не слышала, мышей или лягушек там тоже не было. Я напряглась и решила побыстрее закончить свои дела», – вспоминает ижевчанка.

Но на этом мистика не закончилась. Когда девушка собиралась уходить, ей вдруг сильно обожгло ногу. При этом Маша стояла далеко от печки, так что это не мог быть тлеющий уголек.

«Я выбежала из бани чуть ли не с криком – настолько было больно», – делится девушка.

Только дома Маша смогла отдышаться. Боль не проходила. Девушка взглянула на свою ногу и ужаснулась: след от ожога был в форме человеческой руки, только очень маленькой.

«Это было жутко, непонятно и страшно. При этом ожог был реальный, я до сих пор помню боль, которую испытывала», – уверяет героиня.

С тех пор девушка стала уважительнее относиться к хозяевам бани. Она следит, чтобы никто не заходил туда после полуночи, а сама никогда не моется после мамы.

Официально

Как говорит финалист 14-й «Битвы экстрасенсов» Ирина Богданова, семья действительно имела дело с банником – хозяином этого места. Действия Машиной мамы она называет абсолютно правильными: этому домовому действительно нужно оставлять воду, мыло и мочалку, а также не мешать им после 12 часов ночи.

«А вот девушка получила по заслугам, придя в такое позднее время. В такой ситуации и угореть можно, а она еще легко отделалась», – уточнил экстрасенс.

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