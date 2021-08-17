Видео: дрифт-шоу на «семерке» на Удмуртской улице в Ижевске

Фото: скриншот видео, Дмитрий Кононов (www.facebook.com/KononovDmitry1983)

В Ижевске идут поиски водителя автомобиля ВАЗ-2107, устроившего опасное шоу на улице Удмуртской. Ижевский бизнесмен Дмитрий Кононов опубликовал на своей странице в Facebook видео следующего содержания: «семерка» резко перестраивается на большой скорости и временами движется только на двух колесах.

«Реально таких садить нужно, без условки. Потенциальные убийцы», - гласит подпись к видео.

В комментариях к видеозаписи директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин написал, что уж не встречался с этой «семеркой» на улице К. Маркса:

«Я оказался рядом с этим чудом на Карла Маркса и неожиданно для меня начал творить непонятные манёвры... Ему было очень смешно, хотя я был вынужден срочно искать душ...», — делится Фомин.

В 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии сообщили, что госномер авто установлен, лихача ищут.

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