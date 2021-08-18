Гибель двух взрослых и 8-летнего ребенка на водоеме в Удмуртии проверит прокуратура

Фото: СУ СКР по УР

Прокуратура Якшур-Бодьинского района Удмуртии проверит факт гибели двух взрослых и 8-летнего ребенка на водоеме около села Лынга. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Прокуратурой будут установлены обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие гибели людей, дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в водоеме нашли тела 46-летнего мужчины, 33-летней женщины и ее 8-летнего сына. По имеющимся сведениям, накануне трагедии мужчина и женщина распивали алкоголь, после чего отправились купаться на пруд. В попытке научить сына плавать она вместе с ребенком начала тонуть. Мужчина попытался их спасти, но в итоге сам оказался на дне водоема. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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