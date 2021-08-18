Двое спортсменов из Удмуртии взяли золото на чемпионате и первенстве ПФО по мотокроссу

Фото: Минспорт УР

С 13 по 15 августа в Кирово-Чепецке прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по мотокроссу, в которых участвовали и спортсмены из Ижевска, Глазова, Воткинска и Кеза. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, юные спортсмены из нашего региона в различных категориях завоевали две золотых, серебряную и бронзовую награды.

Золотые медали взяли ижевчанин Максим Баталов (класс 50 куб. см, возрастная категория «Младшие мальчики») и воткинец Карим Зиатдинов (класс 65 куб. см, категория «Юноши»). Серебро и бронза в классе 85 куб. см (категория «Юноши») достались спортсменам из Ижевска Данилу Шадрину и Богдану Байкузину соответственно.

Отмечается, что в соревнованиях участвовали спортсмены из 35 городов России.

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