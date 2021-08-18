Серийного похитителя видеорегистраторов задержали в Ижевске

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В столице Удмуртии задержали 35-летнего безработного ранее судимого мужчину. Как сообщает пресс-служба УМВД России по республике, его подозревают в серии краж из автомобилей. В настоящее время установлена его причастность к двум кражам.

«Так, из автомобиля «Форд» путём разбития переднего бокового стекла подозреваемый похитил видеорегистратор и личные вещи владельца транспортного средства. В тот же день из незапертого автомобиля «Лексус» - видеорегистратор и дорожный набор», - говорится в сообщении.

В настоящий момент возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ («Кража»).

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