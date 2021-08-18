На станции подготовки воды «Пруд-Ижевск» пройдут учения по ликвидации техногенной аварии

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Сегодня, 18 августа, на станции подготовки воды «Пруд-Ижевск» проведут практическую тренировку сил и средств по ликвидации ЧС техногенного характера. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Удмуртии со ссылкой на администрацию города.

«Во время тренировки планируется задействовать локальную систему оповещения предприятия с передачей условного сообщения (только в границах объекта)», - говорится в сообщении.

Жителей просят обратить на это внимание и правильно отреагировать на полученное текстовое сообщение.

Напомним, 2 июля на станции произошел выброс хлора.

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