На станции подготовки воды «Пруд-Ижевск» пройдут учения по ликвидации техногенной аварии

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Сегодня, 18 августа, на станции подготовки воды «Пруд-Ижевск» проведут практическую тренировку сил и средств по ликвидации ЧС техногенного характера. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Удмуртии со ссылкой на администрацию города.
«Во время тренировки планируется задействовать локальную систему оповещения предприятия с передачей условного сообщения (только в границах объекта)», - говорится в сообщении.
Жителей просят обратить на это внимание и правильно отреагировать на полученное текстовое сообщение.
Напомним, 2 июля на станции произошел выброс хлора.
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