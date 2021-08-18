Карта распространения коронавируса на 18 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: архив КП
На утро 18 августа в Удмуртии заболели ковидом 213 человек. 14 человек скончались, 184 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 20 452
Глазов — 2 077
Воткинск — 1 893
Можга — 2 372
Сарапул — 1 617
Завьяловский район — 2 149
Алнашский район — 733
Балезинский район — 800
Вавожский район — 402
Воткинский район — 537
Глазовский район — 437
Граховский район — 290
Дебесский район — 333
Игринский район — 1 042
Камбарский район — 434
Каракулинский район — 263
Кезский район — 441
Кизнерский район — 438
Киясовский район — 319
Красногорский район — 471
Малопургинский район — 561
Можгинский район — 496
Сарапульский район — 498
Селтинский район — 344
Сюмсинский район — 494
Увинский район — 1 513
Шарканский район — 722
Юкаменский район — 393
Якшур-Бодьинский район — 574
Ярский район — 339
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