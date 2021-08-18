Карта распространения коронавируса на 18 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: архив КП

На утро 18 августа в Удмуртии заболели ковидом 213 человек. 14 человек скончались, 184 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 20 452

Глазов — 2 077

Воткинск — 1 893

Можга — 2 372

Сарапул — 1 617

Завьяловский район — 2 149

Алнашский район — 733

Балезинский район — 800

Вавожский район — 402

Воткинский район — 537

Глазовский район — 437

Граховский район — 290

Дебесский район — 333

Игринский район — 1 042

Камбарский район — 434

Каракулинский район — 263

Кезский район — 441

Кизнерский район — 438

Киясовский район — 319

Красногорский район — 471

Малопургинский район — 561

Можгинский район — 496

Сарапульский район — 498

Селтинский район — 344

Сюмсинский район — 494

Увинский район — 1 513

Шарканский район — 722

Юкаменский район — 393

Якшур-Бодьинский район — 574

Ярский район — 339

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