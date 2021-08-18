20-летнего наркокурьера задержали в Ижевске

Фото: УМВД России по Удмуртии

Около одного из домов по улице Автономной в столице Удмуртии задержали 20-летнего ранее судимого жителя Воткинского района. Как сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии, нигде не работающего гражданина подозревают незаконном обороте наркотиков: при личном досмотре у него нашли сверток с синтетическим наркотическим веществом.

«Задержанный пояснил, что является курьером интернет-магазина по продаже запрещенных веществ, в г.Ижевск приехал с целью приобретения оптовой партии наркотиков и последующего распространения на территории Удмуртии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК МВД по региону нашли в лесополосе в Ленинском районе два тайника со 150 граммами синтетических наркотиков.

Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»). Подозреваемый находится в СИЗО, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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