За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 216 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 19 августа в Удмуртии выявлено 216 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 43 ребенка до 14 лет и 38 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 14 смертей.

200 человек выздоровели, их выписали.

5 692 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 221 - в состоянии средней степени тяжести, 322 – в тяжелом состоянии.

Всего на 19 августа в Удмуртии зарегистрировано 43 874 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 35 789 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 410 смертей.

Вакцинировано 324 127 жителей Удмуртии. Из них 267 907 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получил 12 541 человек.

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