Последние новости Ижевска на 19 августа 2021 года: гибель семьи на водоеме и прекращение полетов санавиации

Сегодня температура воздуха поднимется до +33 Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 19 августа. На улице ожидается жара: температура воздуха поднимется до +33 градусов. А начать этот день мы предлагаем вам с новостями от «Комсомолки».

— 20-летнего наркокурьера задержали в Ижевске

— В Ижевске перенесут остановку «Соборная мечеть»

— Производство кислорода для ковид-центров Удмуртии увеличили на Воткинском заводе

— В Ижевске задержали серийного похитителя видеорегистраторов

— Двое спортсменов из Удмуртии взяли золото на чемпионате и первенстве ПФО по мотокроссу

— «Газель» насмерть сбила пешехода на трассе в Ижевске

— Скончался бывший прокурор республики Виктор Походин

— Лихача на «семерке» задержали в Ижевске

— Из-за жары снова закрыли леса Удмуртии для посещения

Перейдем к подробным новостям:

ДВОЕ ВЗРОСЛЫХ И ВОСЬМИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК УТОНУЛИ В ПРУДУ В УДМУРТИИ

Мама хотела научить ребенка плавать, но в итоге утонула вся семья

Очередная трагедия на водоеме произошла в Удмуртии. В селе Лынга на пруду утонули мама, муж и маленький ребенок. Проверку начала прокуратура. (Подробности).

ПОСТАВЩИК УСЛУГ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ СМЕНИТСЯ В УДМУРТИИ

Договор с предыдущей компанией пришлось расторгнуть Фото: Архив КП

В Удмуртии не оказываются услуги санавиации. Минздрав будет заключать договор с другой компанией. (Подробности).

ПОХУДЕЛА НА 22 КИЛОГРАММА И СМЕНИЛА РАБОТУ: РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ИЖЕВЧАНКИ, КОТОРАЯ ИЗМЕНИЛА ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ

Фото: личный архив героини

Оксана из Ижевска весила 100 кг. Но в какой-то момент женщина решила заняться здоровьем и подлечить спину. Со временем это переросло в настоящую любовь к спорту, а некогда толстенькая женщина стала ловить на себе восхищенные взгляды. Вдохновляющей историей Оксана поделилась с «Комсомолкой» (Подробности).

САНТЕХНИК, ДОН-КИХОТ И БОЛЬШОЙ ИЖИК: 8 НЕОБЫЧНЫХ АРТ-ОБЪЕКТОВ ИЖЕВСКА

Эти скульптуры можно найти возле Ижстали. Фото: Анастасия Михайлова

Хотите прогуляться по городу и найти новые необычные места для фотосессий? «Комсомолка» собрала для вас места, где есть интересные арт-объекты. Возьмите на заметку! (Подробности).

ВЫБИРАЕМ САМОГО КРАСИВОГО КОТЕНКА ИЖЕВСКА: ГОЛОСУЙТЕ ЗА САМОГО ДОСТОЙНОГО

Помогите нам выбрать самого красивого котенка Ижевска. Фото: Pexels

А напоследок мы предлагаем вам немного милоты в ленту: вы только посмотрите на участников конкурса «Самый красивый котенок Ижевска»! А заодно — выбирайте, кто достоин получить это звание (Подробности).