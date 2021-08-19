Последние новости Ижевска на 19 августа 2021 года: гибель семьи на водоеме и прекращение полетов санавиации

Сегодня температура воздуха поднимется до +33
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 19 августа. На улице ожидается жара: температура воздуха поднимется до +33 градусов. А начать этот день мы предлагаем вам с новостями от «Комсомолки».
— 20-летнего наркокурьера задержали в Ижевске
— В Ижевске перенесут остановку «Соборная мечеть»
— Производство кислорода для ковид-центров Удмуртии увеличили на Воткинском заводе
— В Ижевске задержали серийного похитителя видеорегистраторов
— Двое спортсменов из Удмуртии взяли золото на чемпионате и первенстве ПФО по мотокроссу
— «Газель» насмерть сбила пешехода на трассе в Ижевске
— Скончался бывший прокурор республики Виктор Походин
— Лихача на «семерке» задержали в Ижевске
— Из-за жары снова закрыли леса Удмуртии для посещения
Перейдем к подробным новостям:
ДВОЕ ВЗРОСЛЫХ И ВОСЬМИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК УТОНУЛИ В ПРУДУ В УДМУРТИИ
Мама хотела научить ребенка плавать, но в итоге утонула вся семья
Очередная трагедия на водоеме произошла в Удмуртии. В селе Лынга на пруду утонули мама, муж и маленький ребенок. Проверку начала прокуратура. (Подробности).
ПОСТАВЩИК УСЛУГ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ СМЕНИТСЯ В УДМУРТИИ
Договор с предыдущей компанией пришлось расторгнуть
Фото: Архив КП
В Удмуртии не оказываются услуги санавиации. Минздрав будет заключать договор с другой компанией. (Подробности).
ПОХУДЕЛА НА 22 КИЛОГРАММА И СМЕНИЛА РАБОТУ: РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ИЖЕВЧАНКИ, КОТОРАЯ ИЗМЕНИЛА ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ
Фото: личный архив героини
Оксана из Ижевска весила 100 кг. Но в какой-то момент женщина решила заняться здоровьем и подлечить спину. Со временем это переросло в настоящую любовь к спорту, а некогда толстенькая женщина стала ловить на себе восхищенные взгляды. Вдохновляющей историей Оксана поделилась с «Комсомолкой» (Подробности).
САНТЕХНИК, ДОН-КИХОТ И БОЛЬШОЙ ИЖИК: 8 НЕОБЫЧНЫХ АРТ-ОБЪЕКТОВ ИЖЕВСКА
Эти скульптуры можно найти возле Ижстали. Фото: Анастасия Михайлова
Хотите прогуляться по городу и найти новые необычные места для фотосессий? «Комсомолка» собрала для вас места, где есть интересные арт-объекты. Возьмите на заметку! (Подробности).
ВЫБИРАЕМ САМОГО КРАСИВОГО КОТЕНКА ИЖЕВСКА: ГОЛОСУЙТЕ ЗА САМОГО ДОСТОЙНОГО
Помогите нам выбрать самого красивого котенка Ижевска. Фото: Pexels
А напоследок мы предлагаем вам немного милоты в ленту: вы только посмотрите на участников конкурса «Самый красивый котенок Ижевска»! А заодно — выбирайте, кто достоин получить это звание (Подробности).