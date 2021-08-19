Житель Ижевска в составе ОПГ перевез мефедрон в фильтрах от воды в Южно-Сахалинск

Мужчина привез с собой 2 кг наркотиков. Фото: скриншот видео

Жителя Ижевска задержали на Сахалине за торговлю наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Злоумышленники организовали торговлю наркотиками в теневом сегменте интернета. Между собой они разделили обязанности, общались через мессенджер. В апреле участник ОПГ должен был перевезти 2 кг мефедрона из Удмуртии в Южно-Сахалинск. Он спрятал их в фильтры для воды.

В Южно-Сахалинске его задержали полицейские, наркотики изъяли. Оказалось, что еще 500 г запрещенных веществ он оставил на родине, также держал тайники во Владивостоке.

Еще два участника группировки должны были забрать наркотики из закладок на Сахалине. Их застигли на месте преступления, когда они выходили из лесополосы с тайниками. Они оказали активное сопротивление полицейским: ударили их и выстрелили из охолощенного пистолета. В машине фигурантов дела нашли сотни свертков с наркотическими веществами, а также металлический кейс и десятки пакетов с готовыми к сбыту веществами.

Затем задержали еще четырех фигурантов дела. Всего изъяли более 10 кг синтетических наркотиков стоимостью более 60 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

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