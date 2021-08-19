Два человека получили травмы после столкновения «Нивы» и «Мазды» в Удмуртии

Фото: 1-йотдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 18 августа, в Можге произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 11:50 напротив дома по улице Гагарина 71-летний водитель «ВАЗ-2121» въехал в заднюю часть двигавшегося впереди автомобиля «Mazda CX-5» с 57-летним водителем за рулем, поскольку не соблюдал безопасную дистанцию.

Фото: 1-йотдел УГИБДД по Удмуртии

«В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2121» и пассажир автомобиля «Мазда СХ5» - 73-летняя женщина, получили травмы», - говорится в сообщении.

После медосвидетельствования выяснилось, что водитель «Мазды» управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. На него составили протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения или за отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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