30% учителей Удмуртии получили вакцину от коронавируса

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По состоянию на 17 августа 30% школьных педагогов Удмуртии вакцинировано от коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, лидером по вакцинации является Игринский район.

«Больше всего привито учителей Игринского района – 56%, меньше всего г.Глазова – 6%. Вакцинация продолжается», - говорится в сообщении.

Напомним, власти Удмуртии планируют привить от ковида 80% населения.

Перед началом учебного года в республике прошли заседания санитарно-противоэпидемических комиссий. Сотрудники Роспотребнадзора Удмуртии разъясняли необходимость профилактических мер: ношения масок в общественных местах, соблюдения социальной дистанции, тщательного мытья рук, влажной уборки и проветривания помещений.

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача России «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов», которое вступает в силу 22 августа 2021 года, в регионах от гриппа должны привить не менее 60% населения, а среди людей, входящих в группы риска – не менее 77%. Всего в республике планируют вакцинировать от гриппа 42 700 работников образовательных организаций.

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