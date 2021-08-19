Подозреваемого в убийстве 83-летней пенсионерки спустя 20 лет задержали в Удмуртии

Фото: Сергей Грачев

В Сарапуле задержали подозреваемого в убийстве 83-летней пенсионерки, совершенном еще в 2000 году. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, работа над раскрытием преступления все эти годы не прекращалась.

«В июле 2000-го года в своей квартире, расположенной в одном из домов по ул. Гончарова, был обнаружен труп 83-летней женщины со следами асфиксии, переломами ребер, ножевым ранением и несколькими ранами, предположительно нанесенными топором. Несмотря на значительный объем оперативной и следственной работы, проведенной сотрудниками правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования, установить злоумышленника «по горячим следам» не удалось», - говорится в сообщении.

В ходе отработки одной из версий сотрудники сарапульского уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали 40-летнего подозреваемого, который на момент совершения преступления был соседом пенсионерки.

Установлено, что женщина занималась уличной торговлей сигаретами и семечками. В июле 2000 года на тот момент 19-летний парень зашел к ней в квартиру якобы купить сигареты. В ходе разговора между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый задушил пенсионерку и нанес ранения топором и ножом.

«Забрав из квартиры несколько пачек сигарет и денежные средства, скрылся с места преступления», - сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчину поместили в СИЗО. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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