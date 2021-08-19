Есть вопрос: вернут ли «Ленинке» в Ижевске историческую ограду

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Не так давно ижевчан возмутил снос исторической чугунной ограды около Национальной библиотеки Удмуртии, которая была установлена еще в середине 1950-х годов. Городская администрация сообщила, что демонтировать забор без повреждений было невозможно – однако ограду обещали переплавить в идентичную старой и вернуть на место.

Спустя время в сообществе Культурно-исторического клуба «Антей» во «ВКонтакте» появился пост, в котором сообщалось о бордюрах, появившихся на месте ограды.

«У Национальной библиотеки в Ижевске появились бордюры вместо исторической ограды, снесенной 26 июля. Чтобы установить ограду, которую обещали отлить из кусков старой, их придется разбирать?», — спрашивает автор поста.

«Комсомолка» отправила в городскую администрацию официальный запрос. В мэрии пояснили, что несмотря на бордюры, ограду все же планируют вернуть. На данный момент идут переговоры о переплавке с заводом «Ижсталь».

«Хрупкое чугунное ограждение не выдержало испытание временем, некоторые секции разрушились», — сообщили в администрации города.

В мэрии утверждают, что ограждение было залито в тело железобетонного основания, из-за чего демонтаж ограды при помощи отбойных ручных механизмов занял бы длительное время. Поэтому пришлось демонтировать железобетонные плиты основания при помощи тяжелой техники.

О сроках восстановления ограды пока не сообщается

Напомним, саму библиотеку недавно отремонтировали, а открыть ее для читателей обещали в сентябре. «Комсомолка» побывала внутри здания во время завершения ремонтных работ