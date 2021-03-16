В новом здании Национальной библиотеки Удмуртии появится звукозаписывающая студия

Здание разделено на 2 секции – блок А и Б

Журналист «Комсомольской правды» побывала в реконструирующемся здании Национальной библиотеки Удмуртии. Об обновлениях в библиотеке рассказал Иван Микрюков – прораб по отделочным работам. Так, он рассказал, что фасад уже полностью готов. Здание разделено на 2 секции – блок А и Б. Первый блок - это историческое здание, облик которого тщательно сохранялся. А . Блок Б – новое здание в современном стиле, внутри которого будет располагаться книгохранилище, вмещающее более полутора миллиона книг.

Кроме того, в библиотеке появится нотный музыкальный зал. Там построят звукозаписывающую студию с новым современным оборудованием. А еще можно будет прослушивать грампластинки. По словам Ивана Микрюкова, у библиотеки их почти 17 тысяч.

Также прораб рассказал, что лестница центрального входа библиотеки будет подсвечиваться.

- Объект очень трудный, но очень интересный. Так как это и реконструкция, и постройка нового здания. Нужно связать между собой все коммуникации, - говорит Иван Микрюков.

В здании установили новую систему пожаротушения, которая более безопасна для книг. Так возгорание будет тушится не водой, а газом, который будет поступать в книгохранилище автоматически, после срабатывания датчиков дыма.

Напомним, отделочные работы в здании библиотеки начали в октябре 2020 года. Из федерального бюджета на реконструкцию здания Национальной библиотеки Удмуртии было выделено 482 млн рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Карта распространения коронавируса на 16 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Дмитрий Муханов возглавил «Ижводоканал»