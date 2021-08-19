В Ижевске ввели временный запрет на ликвидацию пешеходных переходов

Фото: Лада Иванова

В столице Удмуртии ввели временный запрет на ликвидацию пешеходных переходов. Как заявил в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев, очаги ДТП проанализируют совместно с ижевской Общественной палатой и вынесут отдельное решение по каждому из переходов на этих участках.

Напомним, ликвидация перехода на улице Советской в районе остановки «Магазин Светлана» недавно вызвала возмущение местных жителей. После общения с ижевчанами власти решили оставить переход.

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