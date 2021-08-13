Вице-спикер Гордумы Ижевска: «Пешеходному переходу напротив остановки «Магазин Светлана» – быть!»

Переход ликвидировали на этой неделе. Фото: Лада Иванова

Зампредседателя Городской думы Ижевска Олег Гарин встретился с жителями домов на улице Советской. Как он сообщает на своей странице «ВКонтакте», население выступило против ликвидации пешеходного перехода на данной улице, поэтому переход восстановят.

«Ликвидация пешеходного перехода на Советской вызвала бурные обсуждения среди горожан. Такое решение было принято по инициативе ГИБДД, потому что на этом участке часто повторялись дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими», – написал вице-спикер.

Сообщается, что горожане поделились идеями о том, как сделать это место более безопасным для пешеходов.

«Спешу успокоить горожан: оптимальный вариант найден - пешеходному переходу напротив остановки «Магазин «Светлана» - быть! Для повышения безопасности пешеходов он будет совмещен с искусственной неровностью», - сообщает Гарин.

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